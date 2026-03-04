عضو في "خبراء القيادة" الإيراني: الجدول الزمني لاختيار المرتب الجديد لم يحدد بعد

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) -صرح مجتبى حسيني، عضو لجنة المادة 109 في مجلس خبراء القيادة الإيراني، بأن المدى الزمني لعملية اختيار القائد الجديد للبلاد لا يزال غير محدد، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتطلب دراسة شاملة للظروف وإجراء مشاورات فنية وقانونية لازمة.

وأوضح حسيني، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن اللجنتين 109 و111 التابعتين للمجلس، بالإضافة إلى هيئة ثلاثية مختصة، تعمل حالياً على تحديد وتشخيص الأفراد الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والشرعية لتولي المنصب.

آلية الاختيار والتصويت

وحول طبيعة الإجراءات، ذكر عضو مجلس الخبراء أن الخطوة الجوهرية تتمثل في انعقاد جلسة رسمية للمجلس، يتم خلالها تقديم الشخصيات التي تحظى بالأفضلية لدى الأعضاء لطرحها للتصويت. وأكد حسيني أن الدستور يشترط حصول المرشح المختب على ثلثي أصوات أعضاء المجلس (أو أكثر) ليتولى مسؤولية القيادة رسمياً.

منع الفراغ السياسي

وفيما يتعلق بإدارة شؤون الدولة في المرحلة الراهنة، كشف حسيني عن تشكيل "مجلس قيادة مؤقت"، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان استمرارية العمل الحكومي والحيلولة دون حدوث أي فراغ في إدارة البلاد حتى إتمام عملية الاختيار الدائم.

دور مجلس الخبراء

واختتم حسيني تصريحه بالإشادة بمستوى الوعي والكفاءة لدى أعضاء مجلس الخبراء في دورته الحالية، معتبراً أن المجلس يؤدي هذه المهمة بصفته ممثلاً عن الشعب الإيراني لضمان اختيار الشخصية الأنسب للمرحلة المقبلة.



المصدر: ایرنا