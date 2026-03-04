مدير ناحية ديگلة لكوردستان24: قصف إيراني يستهدف موقع حزب الحرية الكوردستاني

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24)- استهدف قصف جوي، اليوم، موقعاً تابعاً لـ "حزب الحرية الكوردستاني" ضمن حدود ناحية "ديگلة" التابعة لمحافظة أربيل، وذلك عند الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي.

وأفاد مدير ناحية "ديگلة"، سوران حويزي، في تصريح لـ (كوردستان 24)، بأن الهجوم أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح، مشيراً إلى عدم توفر تفاصيل دقيقة حول حجم الأضرار الأخرى حتى اللحظة.

ولم يحدد مدير الناحية طبيعة السلاح المستخدم في القصف، وما إذا كان قد نُفذ بصواريخ باليستية أو عبر طائرات مسيرة.

وتعد هذه الهجمة هي الثانية من نوعها في غضون يومين، التي تستهدف مقار الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة المتواجدة في إقليم كوردستان، عبر ضربات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وكان قائممقام قضاء "كويسنجق"، طارق الحيدري، قد صرّح يوم أمس بأن ثلاث طائرات مسيرة إيرانية استهدفت مخيم "آزادي" التابع للأحزاب الكوردية المعارضة في القضاء، في تصعيد مستمر للعمليات العسكرية بالمنطقة.