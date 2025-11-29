إنجاز 80% من أعمال مشروع صومعة حلبچة

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تُعدّ صومعة حلبچة أحد المشاريع الإستراتيجية الهامة التي أقرتها التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وتبنت تنفيذه وزارة التجارة والصناعة في محافظة حلبچة.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لإنشاء المشروع 27 مليارًا و500 مليون دينار، بطاقة تخزينية تصل الى 40 ألف طن من الحبوب، بالإضافة إلى إنشاء عشرة مستودعات لخزن المواد الغذائية. وتبلغ مساحة كل مستودع منها 1200 متر مربع.

وفي هذا السياق، صرح كاوه حكمت، المشرف على المشروع، لدائرة الإعلام والمعلومات، قائلاً: "أحرز المشروع تقدمًا كبيرًا، حيث تم إنجاز 80% من الأعمال المقررة، ومن المتوقع الإنتهاء من المشروع بالكامل خلال العام المقبل".

ومع إكتمال إنجاز المشروع، سيتمكن مزارعو محافظة حلبچة والمناطق المحيطة بها، مثل گرميان وشهرزور والعديد من المناطق الأخرى، من الاستفادة من مرافق المشروع لتخزين محاصيلهم من الحبوب.

ویذكر ان التشكيلة الحكومية التاسعة أولت إهتمامًا بالغًا ببناء الصوامع في مختلف أنحاء إقليم كوردستان، بهدف تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.