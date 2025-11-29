الرابطة الكلدانية العالمية تستنكر استهداف كورمور: عمل جبان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الرابطة الكلدانية العالمية عن غضبها واستيائها الشديدين لما تعرض له حقل کورمور للغاز، الذي يغذي محطات توليد الطاقة الكهربائية في إقليم كوردستان، من اعتداء غاشم.

وقالت خلال بيان: "إننا نعتبر هذا الاعتداء جريمة نكراء تستهدف أمن واستقرار إقليم كوردستان، وتؤثر سلبًا على حياة المواطنين الأبرياء. كما نؤكد أن هذا العمل الإرهابي لن يثنينا عن مواصلتنا نحو التقدم والازدهار. إن الرابطة الكلدانية العالمية، إذ تستنكر هذا العمل الجبان، تؤكد ثقتها بقدرة قيادة إقليم كوردستان على حماية أراضيها ومقدراتها، وعلى إعادة الطاقة إلى الإقليم بأفضل صورة وبأقل وقت".

وتابعت خلال بيان: كما نؤكد وقوفنا الصلب مع حكومة إقليم كوردستان، ودعمنا للسلم والأمان والاستقرار في الإقليم. وسنعمل بكل جهد على نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين أبناء شعبنا، سواء في الداخل أو في الخارج.

ودعت جميع أبناء شعبنا إلى التكاتف والوقوف معا ضد الإرهاب والعدوان، ومن أجل حماية أرضنا ومستقبلنا.