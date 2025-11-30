جريمة شرف في هولندا.. اتهام والد فتاة سورية بقتلها

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وجّه الادعاء العام في هولندا تهم القتل إلى والد الشابة ريان النجار وشقيقيها، بعد العثور عليها متوفاة في مستنقع بمدينة ليليستاد، عقب نحو أسبوع من الإبلاغ عن اختفائها في مايو الماضي.

وتشير نتائج التحقيق إلى أن الفتاة عُثر عليها في موقع مهجور، بينما أكدت النيابة أن الجريمة تمت بدافع ما يسمى بـ"الشرف" على خلفية مزاعم تتعلق بـ"جلب العار للعائلة"، بحسب وصف الادعاء.

وتحاكم السلطات في لاهاي الشقيقين محمد ومهند حضورياً، فيما يواجه الأب خالد النجار المحاكمة غيابياً بعد فراره إلى سوريا، وسط تأكيدات من النيابة أن الأدلة المتوفرة — ومنها آثار حمض نووي للأب تحت أظافر الضحية وبصمات أحد الأخوين على مقتنياتها — تعزز الاشتباه في تورط جميع الأطراف.

وبرغم إرسال الأب رسائل إلكترونية ادعى فيها مسؤوليته الكاملة عن الحادثة، تواصل المحكمة النظر في الملف كجريمة مشتركة لا تقتصر على طرف واحد.

وفي السياق، أكدت عائلة ريان رغبتها في محاكمة والدها داخل هولندا، لكن وزارة العدل الهولندية أوضحت أن التعاون القضائي مع سوريا غير متاح في الوقت الحالي، بينما أعلن وزير العدل السوري استعداد بلاده للتعاون إذا وصل طلب رسمي.

المصدر: وكالات