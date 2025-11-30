كازاخستان تتهم أوكرانيا بمهاجمة منشأة نفطية روسية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- دعت السلطات الكازاخستانيّة الأحد أوكرانيا لوقف ضرباتها على منشأة نفطية كبيرة في روسيا، تضررت السبت بسبب هجمات زوارق مسيّرة، وتعد شديدة الأهمية لنقل الوقود بين آسيا الوسطى وأوروبا.

وتعرّضت منشأة نفطية روسية في ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود لأضرار جسيمة السبت جراء هجمات بزوارق مسيّرة بحرية.

وأعربت وزارة الخارجية الكازاخستانية في بيان عن "الاحتجاج على الهجوم الجديد الذي استهدف منشأة حساسة تعود لشركة كاسبيان بايبلاين كونسورتيم في نوفوروسيسك" في روسيا.

ويُستخدم هذا المرفق لتصدير النفط الآتي من أحد أكبر خطوط الأنابيب في العالم، والذي ينقل الخام من الحقول الكازاخستانية الواقعة على ضفاف بحر قزوين مرورا بالأراضي الروسية وصولا إلى البحر الأسود.

وأضاف البيان "نعتبر هذا الحادث عملا يضرّ بالعلاقات الثنائية بين كازاخستان وأوكرانيا، ونتوقع من الجانب الأوكراني اتخاذ الإجراءات الفعالة لتجنب مثل هذه الحوادث في المستقبل".

ولم تعلّق أوكرانيا رسميا على هذا الهجوم الذي أخرج أحد المراسي الثلاثة عن الخدمة"، وفقا للشركة المشغلة.

وكازاخستان حليفة لروسيا، لكنها تتّخذ موقفا محايدا في الحرب الروسية الأوكرانية، وتدعو لاحترام سيادة أوكرانيا.

وهذا الهجوم هو الرابع في العام 2025 الذي يستهدف هذه الشركة التي تُعدّ من الأهم في العالم.