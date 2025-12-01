طقس العراق.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الاثنين 1 كانون الاول 2025، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية يتحول إلى صحو بعد الظهر في المنطقة الوسطى، أما المنطقة الشمالية فيكون الطقس فيها صحواً مع بعض الغيوم في أماكن متفرقة، ودرجات الحرارة تنخفض في جميع محافظات العراق".

وتابع البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك والسليمانية 18، أربيل 19، نينوى 20، كركوك والأنبار 21، صلاح الدين 22، ديالى والديوانية 23، بغداد والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل وواسط والمثنى وميسان وذي قار 24، والبصرة 25".

وأضاف، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً على العموم وغائماً جزئياً في بعض إجزاء المنطقة الجنوبية مع فرصة لزخات مطر خفيفة متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار إلى، أن "الخميس القادم سيكون الطقس غائماً على العموم، ودرجات الحرارة لليوم السابق".

وبين، أن "طقس يوم الجمعة القادم سيكون غائماً جزئياً إلى غائم عدا الأقسام الغربية من البلاد فيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".