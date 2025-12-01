نقابة صحفيي كوردستان تنتقد تغطيات إعلامية "غير مهنية" لأحداث قرية لاجان

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- انتقد نقيب صحفيي كوردستان آزاد حمد أمين، اليوم الاثنين، ما اعتبره تغطية غير مهنية من بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للأحداث التي شهدتها قرية لاجان بمحافظة أربيل مؤخراً، مؤكداً أن هذه المواد الإعلامية أسهمت في تأزيم الموقف وإثارة الفتن.

وقال أمين في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إن عدداً من المواطنين في القرية طالبوا بالتعيين في مؤسسات المنطقة، إلا أن بعض المنابر الإعلامية عملت على تداول صور وأخبار أسهمت في تصعيد الوضع، مشيراً إلى أن الأمر تطور لاحقاً إلى إطلاق تهديدات عبر السوشيال ميديا باستهداف منشآت حيوية، مثل محطات الكهرباء والمصافي في محيط القرية، وهو ما وصفه بأنه أمر "مستنكر" ويستلزم موقفاً مهنياً رادعاً.

وأضاف أن القوات الأمنية تمكنت من السيطرة على الأوضاع، داعياً المؤسسات الإعلامية إلى وقف تغطياتها "غير المهنية" والتنسيق مع الجهات الأمنية للمساهمة في تهدئة الموقف وحماية السلم الأهلي.

وشدد نقيب الصحفيين على أن النقابة، بحكم واجبها القانوني والمهني والأخلاقي، تراقب عن كثب كل ما يُنشر حول هذه الأحداث، وستسجل أي انتهاكات إعلامية لا تراعي المصلحة العليا للمواطنين وإقليم كوردستان.

وأكد حمد أمين على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالحذر والمسؤولية عند تغطية القضايا الحساسة التي تمس الأمن المجتمعي.

وختم البيان بالتأكيد على أن الحفاظ على السلم الأهلي يمثل أولوية مشتركة للنقابات والمؤسسات، داعياً الجميع إلى الالتزام بأعلى معايير المهنية الصحافية.