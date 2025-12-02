بفعل المخاطر الجيوسياسية.. النفط يواصل ارتفاعه للجلسة الثانية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي، مع تقييم المتعاملين في السوق للمخاطر الناجمة عن هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على مواقع روسية للطاقة فضلا عن تصاعد التوتر بين أمريكا وفنزويلا.

العقود الآجلة لخام برنت صعدت 0.2% إلى 63.30 دولار للبرميل، وارتفع خام تكساس 0.3% إلى 59.50 دولار للبرميل، وكان كلا الخامين القياسيين قد ارتفعا أكثر من 1% أمس الاثنين.

قال اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين أمس الاثنين، إنه استأنف شحنات النفط من إحدى نقاط الرسو في محطة تابعة له على البحر الأسود بعد هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة في 29 نوفمبر.

الديزل والغاز على وشك الارتفاع

بين محللون لدى "ريتربوش اند أسوشيتس" في مذكرة "أن العمل العسكري يدعم وجهة نظرنا بأن التوصل إلى اتفاق سلام يظل احتمالا مستبعدا في أي وقت قريب وأن أسواق الديزل والغاز على وشك أن تعود إلى الارتفاع".

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين، إن أولويات كييف هي الحفاظ على سيادة البلاد والحصول على ضمانات أمنية قوية، وإن النزاعات في المنطقة لا تزال الأكثر تعقيدا، ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إحاطة إلى الكرملين اليوم الثلاثاء.

أزمة أمريكا وفنزويلا تثير المخاوف

أشار بنك "إيه.إن.زد" إلى أن حملة أمريكا المتصاعدة ضد فنزويلا تثير مخاوف من احتمال تأثر صادرات النفط بشكل أكبر، وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترمب أجرى محادثات مع كبار مستشاريه لمناقشة سبل الضغط على فنزويلا وقضايا أخرى.

المصدر.. الاقتصادية