العدل العراقية تعلن شمول قانون العفو لأكثر من 10 آلاف محكوم

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الثلاثاء، عن شمول 10 آلاف و434 محكوماً بقانون العفو العام، فيما بين أن مجلس القضاء يعلن تباعاً أعداد المشمولين من الموقوفين والمكفلين.

ونقلت الوكالة الرسمية عن شواني: أنه "تم شمول 10434 سجيناً محكوماً في سجون وزارة العدل حتى هذه اللحظة بقانون العفو".

وأضاف أن "الموقوفين والمكفلين الذين كانت قضاياهم في مرحلة التحقيق أو أمام محاكم الجنايات وشملوا بالعفو، فإن مجلس القضاء الأعلى يعلن أعدادهم بشكل مستمر".

وأوضح شواني أن "العدد الذي تم ذكره يخص فقط المحكومين الذين كانوا داخل سجون وزارة العدل، وتم الإفراج عنهم بموجب قانون العفو".