بلغة الأرقام.. حكومة كوردستان تكشف عن حصيلة إنجازات "هندسة المرور" في التشكيلة التاسعة

منذ ساعة

كشفت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، عن إحصائية شاملة للمشاريع المنجزة في قطاع "هندسة المرور" خلال فترة عمل التشكيلة الوزارية التاسعة، مشيرة إلى تنفيذ حزمة واسعة من مشاريع البنية التحتية وتأثيث الطرق لتعزيز السلامة العامة.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد أولت الحكومة اهتماماً كبيراً بتطوير شبكات الطرق وتنظيمها، حيث تم إنجاز 59 جسراً ونفقاً، في خطوة تهدف لفك الاختناقات المرورية وتسهيل انسيابية الحركة بين المدن وداخلها.

وعلى صعيد تعزيز معايير السلامة والأمان، أظهرت الإحصائية تثبيت 16 ألف علامة مرورية إرشادية وتحذيرية في مختلف الطرق، بالإضافة إلى إنشاء 1500 مطب صناعي لخفض السرعة في المناطق التي تتطلب ذلك، ونصب 45 كيلومتراً من الحواجز المعدنية (Gaurdrails) لتقليل مخاطر الحوادث.

وفيما يخص تنظيم المسارات وحماية المشاة، قامت الفرق المختصة بتخطيط الشوارع والطرق السريعة بطول إجمالي بلغ 883 كيلومتراً، فضلاً عن تحديد وتخطيط 296 معبراً للمشاة لضمان عبور آمن للمواطنين.

وتأتي هذه المشاريع ضمن استراتيجية التشكيلة التاسعة لتحديث البنية التحتية للنقل والمواصلات، والحد من الحوادث المرورية من خلال تطبيق معايير هندسة المرور الحديثة.