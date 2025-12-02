تجارة كوردستان تعلن إنجاز 80 بالمائة من أعمال إنشاء سايلو حلبجة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكّد المدير العام للتجارة في إقليم كوردستان، نوزاد شيخ كامل، استمرار العمل في سايلو (صوامع) حلبجة، مشيراً إلى إنجاز 80% منه حتى الآن، دون تحديد موعد محدد للإعلان انتهائه.

موضحاً في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أنه مع اكتمال إنشاء السايلو ستُحل مشكلة التخزين الرئيسية في المنطقة، بعد أن كان يُنقل جزء كبير من قمح المنطقة إلى صوامع أخرى سنويًا.

وقال شيخ كامل إن الصومعة الجديدة تستوعب 55 ألف طن من القمح، وهو ما يكفي لكامل محصول حلبجة وسهل شهرزور.

مؤكداً أن سايلو حلبجة ستشجع المزارعين على إنتاج المزيد من القمح في منطقتهم.

من جانبه، قال ستار محمود، مدير عام الزراعة في حلبجة، لكوردستان 24: إن المنطقة غنية بالمنتجات الزراعية، والقمح هو أحد المنتجات التي ينتجها المزارعون بواقع 40 ألف طن سنوياً.

ويعد سايلو حلبجة أحد المشاريع الاستراتيجية والمهمة للتشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان ضمن ميزانية وزارة التجارة والصناعة لعام 2023 بتكلفة 27 مليار ومائتين وثلاثة ملايين دينار.