مقر بارزاني يردُّ على تصريحات باخجلي بشأن زيارة الرئيس بارزاني إلى جزيرة بوطان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مقر البارزاني، اليوم الثلاثاء، بياناً وصف فيه كلام زعيم حزب الحركة القومية التركي (MHP) دولت باخجلي بشأن زيارة الرئيس بارزاني إلى جزيرة بوطان بأنّه "بعقلية شوفينية” تتعارض مع الأعراف.

وقال مقر البارزاني إن كل الترتيبات الأمنية تمت بتوافق بروتوكولي بين المؤسسات ذات الصلة في الإقليم وتركيا.

مشيراً إلى أن مسؤولين أتراك رفيعو المستوى يزورون الإقليم ترافقهم الوحدات العسكرية التركية الخاصة دون حدوث أي مشكلة.

واعتبر البيان أن زيارة الرئيس بارزاني كانت خطوة داعمة لعملية السلام التي يدّعي باخجلي أنه يؤيدها.

وأضاف البيان: كنّا نظن أن الله قد هدى دولت باخجلي إلى الرشاد، وأنه طوى صفحة تبني العنصرية والشوفينية؛ ولكن يبدو أنه لا يزال ذلك الذئب الرمادي القديم نفسه ولكنه الآن يرتدي جلد الخروف.

جاء ذلك، ردّاً على ما اعتبره زعيم حزب الحركة القومية التركي (MHP) دولت بهجلي، مرافقة قوات البيشمركة مع الرئيس بارزاني بأنه تهديد لسيادة تركيا.



وعبّر باخجلي عن زيارة الرئيس بارزاني بأنها “هجوم متعمّد على السيادة” التركية.

وكان الرئيس بارزاني قد شارك في الـ 29 تشرين الثاني الماضي، في أعمال "الملتقى الدولي الرابع للملا الجزيري" التي انطلقت في مدينة شرناخ بشمال كوردستان (تركيا)، بمشاركة واسعة من المسؤولين والأكاديميين الأتراك والكورد، لتسليط الضوء على الإرث الأدبي والصوفي لواحد من أعمدة الشعر الكوردي الكلاسيكي.