إسرائيل تدعو مجلس الأمن إلى تصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية"

منذ 8 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأربعاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وذلك في اليوم الثاني عشر من الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية.

وقال ساعر في منشور على منصة إكس "إن الإجراءات الأخيرة للنظام الإيراني تؤكد أن عدوانه يشكل تهديدا مباشرا ليس لإسرائيل فحسب، بل أيضا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وأضاف "أحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إدانة إيران وتصنيف الحرس الثوري الإيراني فورا كمنظمة إرهابية"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأرفق ساعر المنشور برسالة بهذا الشأن موجّهة إلى السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا في 28 شباط/فبراير المنصرم هجوما على إيران أدى في اليوم الأول إلى مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

وسبق أن صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، وفي كانون الثاني/يناير الماضي، حذا الاتحاد الاوربي حذوها وذلك على خلفية قمع الاحتجاجات الواسعة التي أشعلها تردي الوضع الاقتصادي.