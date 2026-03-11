القيادة المركزية الأميركية: ضربنا 5500 هدف داخل إيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استعرض قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، براد كوبر، في تصريح صحفي الإحصائيات والتطورات الميدانية للحرب ضد إيران.

وقال إن القوات الأميركية "تستمر في توجيه ضربات مدمرة للنظام الإيراني، وكما قلت سابقاً ويستحق التكرار؛ فإن القوة القتالية الأمريكية في تصاعد، بينما القوة القتالية الإيرانية في تراجع".

وأشار كوبر إلى أنه حتى الآن "استهدفنا باستخدام أسلحة ذكية وشديدة الدقة، أكثر من 5,500 هدف داخل إيران، بما في ذلك 60 سفينة بحرية".

وحول كثافة الهجمات، كشف قائد "سنتكوم" أنه خلال اليوم الماضي فقط، شنت القوات الأمريكية هجوماً تقريباً كل ساعة من اتجاهات ومواقع مختلفة داخل العمق الإيراني.

وفي هذا السياق قال: "بالأمس، دمرنا آخر 4 سفن حربية من طراز (سليماني)، وهذا يعني أن هذا النوع بالكامل من الأسطول الإيراني قد دُمّر نهائياً وخرج من ساحة المعركة".

وسلط قائد القيادة المركزية الضوء على استراتيجية قواتهم في عملية "الغضب الملحمي" وأوضح أن هدفهم ليس مجرد الدفاع ضد التهديدات الإيرانية، بل العمل بشكل منهجي على تفكيك قدراتهم واستهداف القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية، لاقتلاع التهديدات المستقبلية من جذورها.

وتحقيقاً لهذا الغرض، أكّد كوبر أن القاذفات الأمريكية دمرت ليلة أمس مصنعاً ضخماً لإنتاج الصواريخ الباليستية بالكامل.

وفي جانب آخر من حديثه، وجه كوبر انتقادات حادة لتكتيكات القتال الإيرانية، قائلاً: تتحصن القوات الإيرانية أثناء الهجمات داخل المدن المكتظة وخلف سكانها المدنيين، في حين يتعمدون استهداف الأبرياء والمدنيين في دول الخليج".

ومع ذلك، أكد أنه منذ مرور أول 24 ساعة على الحملة، انخفضت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التابعة لطهران بنسبة ملحوظة جداً.

وختم براد كوبر بالقول: تقديري للموقف هو أننا فرضنا سيطرة جوية على مساحات شاسعة من إيران، ونمتلك أفضل وأكثر مظلة دفاع جوي تكاملاً في الشرق الأوسط.

كما شدد على أن مهمتهم الرئيسية هي "إنهاء قدرة إيران على استعراض القوة وتهديد حركة الملاحة التجارية والقوات الأمريكية في مضيق هرمز والمياه الدولية".