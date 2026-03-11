الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأربعاء موافقة التكتل على فرض عقوبات جديدة على 19 مسؤولا وكيانا إيرانيا، مشيرة إلى "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" على خلفية قمع دام لتظاهرات في إيران في كانون الثاني/يناير.

وقالت كالاس "مع استمرار الحرب مع إيران، سيحمي الاتحاد الأوروبي مصالحه وسيلاحق المسؤولين عن القمع الداخلي"، معلنة إجراءات وافقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن العقوبات "تبعث برسالة إلى طهران مفادها أن مستقبل إيران لا يمكن بناؤه على القمع"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وبحسب مصدر دبلوماسي، لا تشمل العقوبات الجديدة المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي الذي اختير لخلافة والده علي خامنئي بعدما قتل بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير في أول أيام الحرب.

وأضاف المصدر نفسه أن هذه العقوبات الجديدة لا ترتبط مباشرة بالحرب في الشرق الأوسط، بل بالقمع في إيران.

وقبل هذا الإعلان، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نحو 247 فردا و50 كيانا على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتشمل هذه العقوبات إجراءات منها تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي وحظر السفر إلى دوله.