افتتاح جزء من المرحلة الأولى لشارع 100متري في السليمانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت رئاسة بلدية السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح جزءٍ من المرحلة الأولى لشارع 100 متري المزدوج.

وأوضحت رئاسة البلدية في بيانٍ لها، أن الطريق "يمتد مباشرة من كركوك إلى طريق قراداغ، ومن طريق قراداغ إلى طاسلوجة، ونظرًا لعدم اكتمال جسر طاسلوجة، سيتم ربطه بطريق السليمانية-كركوك".

وأضاف البيان: رغم أن افتتاح شارع الـ100 متر بالكامل سيكون رسمياً في سبتمبر/أيلول من العام المقبل، إلا أنه نظرا للإقبال الكبير من المواطنين ولتخفيف الضغط والاختناق المروري في الشوارع، خاصة للشاحنات، تم اتخاذ قرار افتتاح جزء منه".

وأعربت رئاسة البلدية عن بالغ شكرها وتقديرها لمديرية مرور وأسايش السليمانية على التنسيق ومساعدتهم في فتح جزء من الشارع.

وقالت إن العمل جارٍ على تنفيذ باقي بنود المشروع في كافة قطاعات ومراحل الشارع الأخرى بإشراف دائرة شارع الـ 100متري، مشيراً إلى أن الشركة المنفّذة ستستمر في العمل حتى استكمال كافة الأعمال وافتتاح الشارع رسمياً.

وفي الحادي عشر من شهر تموز-يوليو 2020، وضع رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، الحجر الأساس لطريق الـ100 متر في السليمانية، والذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية لحكومة إقليم كوردستان في مدينة السليمانية.



