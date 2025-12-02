بوتين: نحن مستعدون إذا كانت أوروبا تسعى لحرب مع روسيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن روسيا "مستعدة" للحرب مع أوروبا إذا أرادت الأخيرة ذلك، متّهما إياها بالسعي لتخريب اتفاق لوقف القتال في أوكرانيا قبل لقائه مبعوثَين أميركيَّين.

وقال بوتين قبيل محادثات مرتقبة مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر، "لا نخطط للدخول في حرب مع أوروبا، لكن إذا أرادت أوروبا ذلك وبدأت، فنحن مستعدون حاليا".

وقال الرئيس الروسي "الأوروبيون منزعجون من استبعادهم من المفاوضات، لكنهم... استبعدوا أنفسهم، كان ذلك بمبادرتهم".

وأضاف على هامش منتدى اقتصادي "ليس لديهم برنامج سلام، إنهم إلى جانب الحرب"، وفق ما نقلته فرانس برس.

ودعا القادة الأوروبيين إلى التخلي عن "الوهم" بأنهم قادرون على إلحاق "هزيمة استراتيجية بروسيا" و"العودة إلى الواقع، مرتكزين على الوضع على الأرض".

يلتقي بوتين الثلاثاء في الكرملين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لمناقشة خطة واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتوازيا يجري التفاوض مع الأوكرانيين على هذه الخطة التي قدمتها واشنطن قبل أسبوعين.

إلى ذلك أعلن بوتين الثلاثاء أن روسيا "ستوسع نطاق ضرباتها ضد السفن التي تدخل الموانئ الأوكرانية"، بعد هجوم نفذته كييف على ناقلتي نفط تابعتين لموسكو في المياه الإقليمية التركية في البحر الأسود.

وقال بوتين "سندرس اتخاذ إجراءات انتقامية ضد سفن الدول التي تساعد أوكرانيا"، مضيفا أن "الإجراء الأكثر تطرفا سيكون قطع منافذ أوكرانيا عن البحر".