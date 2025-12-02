إقليم كوردستان يسجّل أكثر من 50 هزة أرضية خلال تشرين الثاني.. والسليمانية في الصدارة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شبكة الزلازل في إقليم كوردستان تسجيل 300 هزة أرضية خلال شهر تشرين الثاني الماضي، بينها 56 هزة داخل حدود إقليم كوردستان.

ووفقاً للتقرير الشهري الصادر عن الشبكة، تصدّرت محافظة السليمانية قائمة المناطق الأكثر تعرضاً للنشاط الزلزالي، حيث شهدت 40 هزة خلال الشهر.

في حين حلّت أربيل في المرتبة الثانية بـ 16 هزة مسجلة.

في المقابل، لم تُسجَّل أي هزة في محافظتَي دهوك وحلبجة اللتين حافظتا على وضع مستقر خلال الفترة نفسها.

وبحسب البيانات، كانت أقوى هزة خلال الشهر تلك التي وقعت في 20 تشرين الثاني بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر، وعلى بُعد 27 كيلومتراً من قضاء دربندخان.

وتُظهر الإحصاءات أن غالبية الهزات المسجّلة كانت صغيرة وغير محسوسة، بينما تواصل الشبكة مراقبة النشاط الزلزالي في عموم مناطق الإقليم بشكل مستمر.