منخفض جوي قطبي يضرب إقليم كوردستان.. تحذيرات من تساقط كثيف للثلوج وموجة صقيع تشمل مراكز المدن

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن وصول منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، يتسبب بموجة من الأمطار والثلوج تبدأ من فجر غدٍ الأحد وتستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل، وسط تحذيرات جدية من تشكل الصقيع.

وفقاً للتقرير الفني للمديرية، ستبدأ الهطولات المطرية والثلجية فجر الأحد من محافظة دهۆك، لتتمدد في ساعات المساء لتشمل محافظات هەولێر، كركوك، والسليمانية. ومن المتوقع أن تشهد المناطق الحدودية والجبلية تساقطاً كثيفاً للثلوج.

يوم الاثنين، ستتعمق الموجة لتشمل كافة مناطق الإقليم بأمطار متوسطة وهطولات ثلجية مستمرة في المرتفعات، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يتراوح ما بين (2-4) درجات سيليزية.

وتشير التوقعات إلى أن صباح الثلاثاء سيشهد تساقطاً للثلوج في المناطق الجبلية، مع احتمال هطول ثلوج خفيفة في مركز مدينة سليماني، قبل أن تنحسر الموجة تدريجياً بعد الظهر.

وحذرت الأرصاد الجوية من أن ليل الثلاثاء وصبيحة الأربعاء سيشهدان موجة "انجماد وصقيع" واسعة النطاق في أغلب مناطق الإقليم نتيجة انخفاض درجات الحرارة بمعدل (2-5) درجات إضافية.

بيانات الهطول المتوقعة (بالملم والسنتيمتر):

مراكز المحافظات (أمطار):

دهوك: +15 ملم (مع تساقط ثلوج).

اربیل: +8 ملم.

كركوك: +5 ملم.

السلیمانیة: +5 ملم (مع تساقط ثلوج).

حلبجة: +2 ملم.

المناطق الجبلية (تراكم الثلوج المتوقع):

حاج عمران وآميدي (العمادیە): (15 - 25) سم.

جومان: (10 - 20) سم.

بنجوين: (5 - 8) سم.

سوران: (10 - 15) سم.

الإدارات المستقلة:

زاخۆ: 20 ملم أمطار / (1-2) سم ثلوج.

راپرين: 10 ملم أمطار / (1-2) سم ثلوج.

گرمیان: +1 ملم أمطار (دون تساقط ثلوج).

وتناشد السلطات المواطنين، وخاصة الساكنين في المناطق الجبلية والسائقين على الطرق الخارجية، بضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة خلال فترة المنخفض الجوي.