خلال اتصال هاتفي.. ماكرون يحث الشرع على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في منشور على حسابه الخاص على منصة (X)، أنه أجرى "محادثاتٍ صباح اليوم الأحد 18 كانون الثاني 2026، مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

أوضح ماكرون في منشوره أنه أعرب للرئيس السوري عن قلقه "إزاء التصعيد في سوريا واستمرار الهجوم الذي تقوده السلطات السورية".

وأضاف أن "التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار هو أمر ضروري، كما يجب التوصل إلى اتفاق بشأن إدماج (قوات سوريا الديمقراطية) في الدولة السورية، بناءً على المباحثات التي جرت في شهر آذار الماضي"، مبيناً أن "الأمر يتعلق بوحدة سوريا واستقرارها".

يأتي ذلك بالتزامن مع التصعيد العسكري بين الجيش العربي السوري وقوات سوريا الديمقراطية.