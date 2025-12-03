الفنان أكرم بكر يفتتح أول معرض تشكيلي له في أربيل بـ32 لوحة زيتية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- افتتح الفنان التشكيلي أكرم بكر، اليوم الأربعاء 3 تشرين الأول 2025، أحدث معارضه الفنية في غاليري ميديا بمدينة أربيل، والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من المهتمين بالفن التشكيلي.

32 لوحة… أغلبها أعمال زيتية بروح هادئة وصامتة.

الفنان، الذي قدم إلى أربيل بمعرضه الأول فيها، أوضح في حديثه لكوردستان24 أن المعرض يضم 32 لوحة مختلفة، تعتمد في غالبيتها على الألوان الزيتية، بينما رُسمت بعض الأعمال بالحبر والفحم.

ويصف بكر أعماله قائلاً: "جميع لوحاتي هي انعكاس للطبيعة الصامتة. أسلوبي واقعي بالكامل، وأركز على التفاصيل بدقة عالية. لوحاتي هادئة، صامتة، وتحمل قدراً كبيراً من الانسجام".



رسالة الفنان: الصدق قبل الجمال

ويضيف بكر أن الفن بالنسبة له هو "لذة وروح"، لكنه لا يكون جميلاً إذا فقد الصدق: "الفن لا يمكن أن يكون جميلاً إن لم يكن صادقاً، ولا يمكن أن يكون صادقاً دون ثقافة ومعرفة عميقة. رسالتي في الفن هي السلام والطمأنينة وسط كل ما يشهده العالم من حروب وانكسارات".



ويؤكد أن أعماله هي محاولة لإعادة تقديم الواقع كما يعيشُه بشكل هادئ ومتناغم: "أرسم ما يلفت انتباهي وما يلامس إحساسي، وأعيد صياغته داخل لوحاتي".

سيرة الفنان

أكرم بكر من مواليد 1974، ينحدر من روجآفا / غربي كوردستان (سوريا)، وهو عضو في نقابة الفنانين التشكيليين في سوريا. أنهى دراسته في معهد الفنون الجميلة في سوريا، وسبق أن أقام العديد من المعارض الفردية في كل من سوريا وبيروت.

ويتميز الأسلوب الفني لبكر بواقعية كاملة (Realism)، وتفاصيل دقيقة في البناء البصري والاشتغال على الضوء والهدوء الداخلي للوحة.