بعنوان "لا جنة إذا قتلتك امرأة".. هلكوت مصطفى ينقل قصة "قناصة كوردية" إلى شاشات العالم

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشف المخرج الكوردي المعروف، هلكوت مصطفى، عن تفاصيل أحدث أعماله السينمائية الذي يسلط الضوء على قصة فتاة كوردية مقاتلة، ويقدمها للجمهور العالمي عبر إنتاج دولي ضخم.

الفيلم الجديد، الذي يحمل عنوان "لا جنة إذا قتلتك امرأة" بالانجليزية: NO PARADISE IF YOU ARE KILLED BY A WOMAN)، يعد نتاجاً مشتركاً يجمع بين إقليم كوردستان وخمس دول أخرى هي: النرويج، السويد، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي مشوق حول قصة فتاة "قناصة" في قوات البيشمركة، تخوض مغامرة خطرة وتتسلل سراً إلى داخل المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" في محاولة لإنقاذ شقيقتها الصغرى.

وفي تعليقه على التحديات التي رافقت العمل، استخدم المخرج هلكوت مصطفى تشبيهاً بلي…