مهرجان كرمانشاه المسرحي ينهي فعالياته بنجاح

أربيل (كوردستان24)- خلال الفترة من 27 إلى 30 تشرين الثاني 2025، أُقيم مهرجان كرمانشاه المسرحي في شرق كوردستان، بمشاركة ثماني فرق مسرحية.

وشهد المهرجان مشاركة ثماني مجموعات مسرحية قدّمت عروضها، وبعد تقييم لجنة التحكيم، تم اختيار مسرحيتي “ئارگۆمان” و“حصان حيوان غريب” كأفضل عملين ونالا جوائز المهرجان.

وقال هاشم بورمحمدي، الكاتب والمخرج والفائز بالجائزة، لكوردستان24: “أتوجه بجزيل الشكر لأهالي مدينة كرماشان المحبين للفن على الدعم الحار الذي قدموه لنا؛ ويسعدني أن أُهدي جائزتي لزملائي".

كما تضمن المهرجان ثلاث ورش للكتابة المسرحية والتمثيل والإخراج، أُقيمت بمشاركة أساتذة من محافظتي كرمانشاه وطهران، وتم تقييم الأعمال من قِبل ممثل المركز الوطني للنقاد.

وأضاف أن المهرجان أدخل البهجة والسرور على الأهالي، إذ لا يهدف فقط إلى تنمية الفن المسرحي في المحافظة وتبادل الخبرات بين الفنانين، إنما يسعى أيضًا لبث الأمل في نفوس الناس.

وقال محمد بيك محمدي، الحاصل على جائزة أفضل ممثل: “سعيدٌ لأن المهرجان نال استحسان الجميع. نأمل أن نواصل خدمة الثقافة والفنون".

عُرضت في المهرجان أعمال مسرحية مثل “ئارگومان”، “شرق الأوسط”، “قصة مينا”، “تعال معي إلى الجحيم”، وغيرها، على خشبات خمسة مسارح في المدينة.

ويُعد هذا المهرجان من أهم الفعاليات الثقافية في محافظة كرماشان.