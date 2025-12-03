"خيم مهترئة" وشتاء قارس.. نازحو شنكال يواجهون قسوة البرد وتجاهل الحكومة العراقية

منذ 3 ساعات

يعيش نازحو شنكال (سنجار) في مخيمات النزوح بمحافظة دهوك فصلاً جديداً من المعاناة مع حلول فصل الشتاء، حيث باتت الخيام المهترئة التي لم تُستبدل منذ سنوات غير قادرة على صد قسوة البرد والأمطار، وسط غياب شبه تام للدعم من الحكومة الاتحادية في بغداد.

وفي مخيم "خانكي"، الذي يضم آلاف النازحين الإيزيديين، لم يتم استبدال الخيام إلا مرة واحدة خلال أكثر من عشر سنوات من النزوح. ومع تقادم هذه الخيام وتمزقها، أصبح البرد القارس يتسلل إلى داخلها، مما يهدد حياة قاطنيها، خاصة الأطفال وكبار السن.

"لم يعد هناك ما يحمينا"

تقول "شامة فندي"، وهي نازحة مسنة تعيش في المخيم، لـ كوردستان 24: "خيمتي ممزقة تماماً، وحالي يرثى له. لا أملك المال لاستبدالها، والحكومة لم تقدم لنا يد العون. نعيش في قلق دائم مع كل موجة برد أو مطر، لأننا لا نملك مأوى حقيقياً يحمينا".

ويشاطرها الرأي النازح "بير سيفيان"، الذي وصف وضعهم بـ "العار على الحكومة"، قائلاً: "بعد 11 عاماً من النزوح، لا نزال نستجدي خيمة! كان الأجدر بالحكومة أن تعيد إعمار منازلنا المدمرة في شنكال وتعوضنا لنعود إليها، بدلاً من تركنا نواجه مصيرنا هنا بلا مأوى لائق".

أكثر من 2000 خيمة بحاجة لاستبدال فوري

وتشير الإحصائيات إلى أن هناك أكثر من 2000 خيمة في المخيمات متهالكة تماماً وبحاجة ماسة للاستبدال الفوري لضمان حماية النازحين خلال موسم الشتاء الحالي.

من جانبه، أكد "بير ديان جعفر"، مدير دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الأزمات في دهوك، أن حكومة إقليم كوردستان، وبالتعاون مع مؤسسة بارزاني الخيرية وبعض المنظمات الدولية، تبذل قصارى جهدها لمعالجة هذه الأزمة.

وقال جعفر: "نعمل باستمرار على تأمين الخيام البديلة، وقد استلمنا مؤخراً دفعة من القنصلية الأرمينية. وبتوجيه من مؤسسة بارزاني الخيرية، سنقوم بتوزيع الخيام الجديدة على العائلات الأكثر تضرراً بأسرع وقت ممكن قبل اشتداد البرد".

معاناة مستمرة بلا أفق للحل

ورغم مرور أكثر من عقد على كارثة الإبادة الجماعية واجتياح داعش لشنكال، لا تزال أكثر من 30 ألف عائلة إيزيدية تعيش في 12 مخيماً للنزوح ضمن حدود محافظة دهوك. ويعاني هؤلاء من ظروف معيشية قاسية، حيث يفتقدون لأبسط مقومات الحياة الكريمة، بينما تقف عوائق سياسية وأمنية وخدمية حائلاً دون عودتهم إلى مناطقهم الأصلية التي لا تزال تعاني من الدمار وغياب الاستقرار.

تقرير: ماهر شنكالي - كوردستان 24 دهوك