الولايات المتحدة: نواصل تدمير قدرات إيران على زرع الألغام وسط استمرار إغلاق الممر المائي الحيوي

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان24)-أفاد الجيش الأمريكي، يوم الخميس، بأن القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 6000 هدف منذ بدء العملية ضد إيران في 28 شباط/فبرایر، بما في ذلك أكثر من 30 سفينة زرع ألغام.

وتسعى الولايات المتحدة إلى منع أي محاولة إيرانية لزرع ألغام متفجرة في مضيق هرمز، المدخل الضيق للخليج العربي، والذي يمر عبره نحو خُمس نفط العالم.

وقد أدت الحرب في إيران إلى توقف حركة ناقلات النفط عبر هذا المضيق الحيوي، وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة. وتعهدت الجمهورية الإسلامية بمنع صادرات النفط من المنطقة، مؤكدة أنها لن تسمح بتصدير "لتر واحد" إلى أعدائها.



المصدر: AP