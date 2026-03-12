ألعراق: تدمير 4 طائرات مسيرة استهدفت الفرقة 14 بمخمور دون وقوع خسائر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس 12 آذار 2026، عن تمكن قطعاتها العسكرية من إحباط هجوم بأسلحة مسيرة استهدف قواتنا في قضاء مخمور، مؤكدة تدمير جميع الطائرات المهاجمة دون وقوع أي إصابات.

وذكر بيان للوزارة، أن قوات تابعة لكتيبة هندسة ميدان الفرقة المشاة الرابعة عشرة، ضمن قيادة عمليات نينوى (قاطع الفوج الأول - اللواء الخمسين)، تعرضت لهجوم بواسطة ثلاث طائرات مسيرة انتحارية (درون)، تبعتها طائرة رابعة في وقت لاحق.

وأوضح البيان أن القوات تمكنت من التصدي للمسيرات والتعامل معها بنجاح، حيث جرى إسقاطها في سماء قضاء مخمور قبل وصولها إلى أهدافها المرسومة.

وأكدت الوزارة عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات في صفوف مقاتلينا أو المواطنين المدنيين، مشيرة إلى أن الجهات المعنية باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح تحقيق لمتابعة حيثيات الحادث وملابساته.

وفي الختام، شددت وزارة الدفاع على أن القوات المسلحة العراقية تواصل عملها بأعلى مستويات الجهوزية والاستعداد القتالي، وهي حاضرة دائماً لردع أي تهديد يحاول استهداف أمن البلاد واستقرارها.