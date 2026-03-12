نقل أنظمة الدفاع الجوي من أوروبا إلى الشرق الأوسط

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أبلغ قائد القوات الأمريكية في أوروبا، الجنرال أليكس غرينكويتش، أعضاء البرلمان يوم الخميس، بنقل بعض أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية من أوروبا إلى الشرق الأوسط في خضم الحرب الدائرة ضد إيران.

وخلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، قال غرينكويتش إنه استخدم "بعض قدرات الدفاع الجوي التابعة للقيادة الأوروبية الأمريكية للدفاع عن بعض حلفائنا في الناتو" في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وسأل السيناتور أنغوس كينغ: "حسنًا، هل نُقلت قدرات الدفاع الجوي إلى الشرق الأوسط نتيجة لهذا الصراع؟"

وأجاب غرينكويتش: "نعم سيدي، بالتأكيد".



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة