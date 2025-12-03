مستشارة رئيس الوزراء: العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة متينة وعلى مستوى عالٍ

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قالت مستشارة رئيس وزراء إقليم كوردستان، بيان سامي عبد الرحمن، إن القنصيلة الأميركية الجديدة ليست الأكبر في البلاد فحسب، بل هي الأكبر على مستوى العالم، وأكبر من العديد من السفارات.

مشيرةً خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، إلى أن هذا الأمر يدلُّ على أن العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة متينة وعلى مستوى عالٍ.

وأشادت عبد الرحمن بحديث نائب وزير الخارجية الأميركي، الذي قال "إن أساس العلاقات العراقية الأميركية هو إقليم كوردستان" وهي رسالة سياسية مهمة.

وأضافت: لدى إقليم كوردستان العديد من الأصدقاء في الولايات المتحدة، والعلاقات لا تقتصر على الإطار العسكري فقط، بل تريد الولايات المتحدة توسيع علاقاتها في مجال الاستثمار والثقافة.

وأوضحت أن افتتاح القنصلية "يأتي في وقتٍ تُخطط فيه إدارة ترامب لإغلاق عددٍ من القنصليات، لكن علاقاتنا مع ذلك البلد ستتوسع دبلوماسيًا".

وقال: رغم كوننا ضمن إطار العراق كإقليم، مع ذلك، تُعامل العديد من الدول إقليم كوردستان وقياداته كدولةٍ مستقلة.

واليوم الأربعاء، افتتحت الولايات المتحدة الأميركية، المبنى الجديد لقنصليتها في أربيل.

وحضر مراسم الافتتاح، الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ونائب وزير الخارجية الأميركي مايكل ريكاس، وجمع من المسؤولين والدبلوماسيين.

ويضم المبنى الجديد أحدث الأنظمة الذكية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، واستخدام الطاقة الشمسية والنظيفة لتوليد الكهرباء، إلى جانب نظام حماية وأمن تحت الأرض، والحماية من الهجمات الجوية والصاروخية، وأنظمة الدفاع الجوي لمواجهة هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ.

وتتألف القنصلية الجديدة من عدة مبانٍ ومكاتب، فضلاً عن مساحة خضراء كبيرة ومواقف للسيارات، وتُعدّ أكبر قنصلية أميركية في الشرق الأوسط.

وفي 6 تموز 2018، أُرسي الحجر الأساس لمبنى القنصلية الأميركية الجديد في أربيل، والتي تقع على طريق مصيف صلاح الدين، بمساحةٍ إجمالية تبلغ 206 آلاف متر مربع.

وعملت شركة EYP الأميركية على بناء القنصلية الجديدة، ومن المقرر توظيف نحو 1000 شخص ضمن مجالات مختلفة.