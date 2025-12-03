رئيس ممثلية حكومة كوردستان ببغداد يستقبل سفير روسيا في العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، اليوم الأربعاء 3 كانون الأول 2025، السفير الروسي لدى العراق إلبروس كوتراشيف.

وخلال اللقاء، جرى بحث الأوضاع العامة في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، والتحديات التي تواجهها في ظل التطورات الأمنية والسياسية الراهنة.

كما تطرق الجانبان إلى جهود تشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان، حيث عبّر السفير الروسي عن شكره وتقديره لحكومة الإقليم على ما تبذله من مساعٍ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وهنأ السفير كوتراشيف شعب كوردستان بمناسبة تحقيق النتائج الإيجابية والكبيرة في الانتخابات النيابية الأخيرة.

وفي محور آخر من اللقاء، ناقش الطرفان التحالفات القائمة بين القوى السياسية العراقية في إطار تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وفي ختام اللقاء، أدان السفير كوتراشيف الهجوم الإرهابي الأخير الذي استهدف حقل كورمور الغازي، مؤكداً أن مثل هذه الهجمات تضر بسمعة العراق واقتصاده بشكل عام.