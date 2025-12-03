23 دولة ومليون عنوان في معرض العراق الدولي للكتاب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت اليوم الأربعاء، الدورة السادسة لمعرض العراق الدولي للكتاب بمشاركة 450 دار نشر من 23 دولة، مع تكريم المرأة العراقية على مدار قرن.

أبرز معرض العراق الدولي للكتاب إنجازات المبدعات العراقيات على مدى قرن في مجالات الشعر والموسيقى والفن المعماري والفن التشكيلي، مسلطًا الضوء على الشاعرة نازك الملائكة، والمغنية عفيفة إسكندر، والفنانة التشكيلية نزيهة سليم، والمهندسة المعمارية زها حديد، كرموز للإبداع النسوي العراقي.

يرفع المعرض، الممتد حتى 13 ديسمبر/كانون الأول، شعار "100 نون عراقية" تكريمًا للإبداع النسوي، ويقدم نحو مليون عنوان كتاب متنوع، من خلال تنظيم مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون بالتعاون مع الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، لتوفير منصة معرفية واسعة للقراء والباحثين.

وتشارك في هذه الدورة دور عرض من مصر والأردن ولبنان وسوريا وقطر والإمارات والسعودية والكويت وإيران واليمن وتركيا وتونس والمغرب والسودان وبريطانيا وألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا والهند والبوسنة والأراضي الفلسطينية، إلى جانب دور العرض العراقية، ما يعكس الطابع الدولي للمعرض وتنوع المحتوى الثقافي المعروض.

ويستضيف المعرض ضمن برنامجه الثقافي مجموعة من الروائيين والباحثين والنقاد، منهم الشاعرة المصرية إيمان مرسال، والكاتبة الإماراتية ريم الكمالي، والكاتبة البحرينية جليلة السيد، والكاتبة الكويتية دانه مدوه، والكاتب العراقي أحمد خيري العمري، لتقديم محاضرات وندوات تفاعلية تعزز من تجربة الزائر وتوسع مداركه الثقافية.