لجنة التحقيق تسلّم السوداني التقرير النهائي لقصف حقل كورمور الغازي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24 في بغداد، ديلان بارزان، اليوم الأربعاء (3 كانون الثاني 2025)، بأن وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، يتواجد في العاصمة بغداد، حيث سلّمت اللجنة المكلّفة بالتحقيق في الهجوم الذي استهدف حقل غاز كورمور تقريرها النهائي إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وبحسب بارزان، فقد عقد وزيرا الداخلية في العراق وإقليم كوردستان، إضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العراقي، اجتماعاً مع رئيس الوزراء لتقديم خلاصة التحقيقات.

وكشف مصدر عسكري رفيع المستوى أن التقرير حدّد موقع إطلاق الصاروخ، مؤكداً أن الهجوم نُفّذ من داخل حدود قضاء خورماتو، دون الإشارة إلى الجهة المسؤولة عن تنفيذه.

وأضاف مراسل كوردستان24 أن المنطقة التي انطلق منها الهجوم تقع ضمن نطاق سيطرة فصيل مسلح تابع للحشد الشعبي.

وفي الـ 26 تشرين الثاني الماضي، تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية إلى استهداف جوي تسبب بـ "انقطاع إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء".

وحينها قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في إقليم كردستان، أوميد أحمد، إن الطاقة انخفضت بنحو 2600 ميغاواط من أصل 4 آلاف جراء الهجوم، مما يؤثر على تزويد المحطات التي تعمل بالغاز.

وأضاف "انقطع نحو 80% من التيار الكهربائي" في الإقليم حيث يقيم أكثر من 6.5 ملايين شخص.

وفي السنوات الأخيرة، استهدفت هجمات بالصواريخ أو المسيرات مرات عدة حقل كورمور للغاز الذي يقع بين مدينتي كركوك والسليمانية، ثاني كبرى مدن الإقليم.