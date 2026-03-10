السوداني لـ"روبيو": العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية ونرفض انتهاك أجوائنا

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، التزام حكومته الكامل بحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات العاملة على الأراضي العراقية، مشدداً على أن تأمين هذه المراكز يعد جزءاً أساسياً من مهام وواجبات القوات المسلحة العراقية بكافة تشكيلاتها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السوداني، اليوم الثلاثاء، من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الملفات الاستراتيجية بين البلدين، وفي مقدمتها ملف استئناف تصدير النفط.

وأشار السوداني خلال الاتصال إلى وجود توافق بين كافة السلطات والقوى السياسية والوطنية على ضرورة إبعاد العراق عن الصراعات العسكرية، مؤكداً في الوقت ذاته الرفض القاطع لأي انتهاك للأجواء العراقية من قبل أي طرف كان.

من جانبه، صرح تومي بيغوت، نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان له، أن الوزير ماركو روبيو أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي يوم أمس الاثنين (9 آذار 2026).

وذكر البيان الأمريكي أن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن إدانته الشديدة للهجمات التي تشنها إيران والجماعات المسلحة الموالية لها داخل العراق، وبشكل خاص تلك التي تستهدف إقليم كوردستان العراق، واصفاً إياها بـ "الهجمات الإرهابية".