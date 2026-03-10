فؤاد حسين وكايا كالاس يبحثان هاتفياً استقرار المنطقة وتداعيات التصعيد العسكري

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، التطورات المتسارعة في المنطقة وتأثيرات الصراعات المستمرة على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن الجانبين استعرضا خلال اتصال هاتفي تداعيات الحروب الجارية، حيث أعربت كايا كالاس عن "قلق الاتحاد الأوروبي تجاه الهجمات التي تستهدف الأراضي العراقية"، مشددةً على "أهمية احترام سيادة العراق وضرورة تجنيبه الآثار السلبية الناجمة عن التصعيد العسكري في المنطقة".

وأضاف البيان أن المباحثات تناولت الجهود الدولية والإقليمية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار والحد من اتساع رقعة الصراع. كما حذر الجانبان من "مخاطر توسيع الجغرافيا العمليات العسكرية، وما قد يترتب عليها من تداعيات سلبية تمس الأمن والاقتصاد، ليس في المنطقة فحسب، بل وفي أوروبا أيضاً".

وفي ختام الاتصال، اتفق الوزير فؤاد حسين والمسؤولة الأوروبية على "استمرار التواصل والتنسيق الوثيق خلال المرحلة المقبلة، لمتابعة المستجدات ودعم المبادرات التي تهدف إلى خفض حدة التوتر وتعزيز دعائم الاستقرار في المنطقة".