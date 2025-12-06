العراق يسجّل عجزاً مالياً بأكثر من 17 تريليون دينار خلال 9 أشهر الأولى لعام 2025

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مرصد إيكو عراق عن تسجيل عجز مالي كبير في العراق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بلغ 17 تريليونًا و686 مليار دينار.

محذراً من استمرار ارتفاعه في ظل غياب حلول واقعية لمعالجته، داعياً في الوقت ذاته إلى خفض النفقات غير المرتبطة بالرواتب، خصوصاً النفقات الاستثمارية وشراء السلع والخدمات.

وأوضح المرصد في بيان صحفي أن إجمالي إنفاق الدولة حتى نهاية أيلول وصل إلى 108 تريليونات و854 مليار دينار، في حين بلغت الإيرادات النفطية وغير النفطية 91 تريليونًا و168 مليار دينار.

وأكد البيان أن العجز المتحقق حتى نهاية الشهر التاسع بلغ 17 تريليونًا و686 مليار دينار، مشيراً إلى أن هذا الرقم يتصاعد شهرياً من دون إجراءات جادة لوقف تنامي العجز أو تعزيز موارد الدولة.

في غضون ذلك، شدد المرصد على ضرورة مراجعة الإنفاق غير الضروري، مبيناً أن النفقات الاستثمارية تخطت 14 تريليون دينار، داعياً إلى تقليص عمليات شراء السلع والخدمات غير الأساسية.

وفي ختام بيانه، لفت مرصد إيكو عراق إلى أهمية رفع الضرائب على السلع المستوردة غير الغذائية، إضافة إلى فرض رسوم أعلى على السائحين والوافدين بغرض العمل.

وجاءت البيانات المالية للعراق حتى نهاية أيلول 2025 على النحو الآتي:

الإنفاق الفعلي: 108,854,840,677,853 دينار

إجمالي الإيرادات: 91,168,419,514,684 دينار

العجز المالي: 17,686,421,163,169 دينار (نحو 17.7 تريليون دينار)

نسبة العجز إلى الإيرادات: نحو 19.4٪