بلدية أربيل تعلن جاهزيتها لمواجهة مخاطر الفيضانات بعد اجتماع موسّع

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس بلدية أربيل، كارزان هادي، أن البلدية عقدت اجتماعاً موسعاً مع مدراء الدوائر والمراقبين وعدد من رؤساء الأقسام، تنفيذاً لتوجيهات وزير البلديات والسياحة ساسان عوني ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، بهدف بحث الاستعدادات الطارئة لمواجهة مخاطر الفيضانات خلال الموسم المطري.

وقال هادي في تصريح لـ كوردستان 24 إن الاجتماع استعرض بشكل مفصّل الخطط والإجراءات الواجب اتخاذها لمنع تراكم المياه في الشوارع وتقليل احتمالات حدوث الفيضانات.

مؤكداً اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان جاهزية جميع الفرق والجهات المعنية.

وأشار إلى أن الاجتماع شدّد على أهمية التنسيق بين البلديات والمؤسسات ذات العلاقة، إضافة إلى التعاون المستمر مع اللجان والفرق الميدانية التي ستكون في حالة استعداد لمتابعة أوضاع قنوات الصرف الصحي وتنظيف المناهل وخزانات المياه بشكل دوري.

تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية في إقليم كوردستان بهطول موجة أمطار خلال الأسبوع الجاري، ما يستدعي تعزيز الجهود الوقائية في عموم محافظة أربيل.