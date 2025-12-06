في رسالة لمؤتمر إسطنبول.. بارزاني: الحوار والتفاهم يظلان دائماً الخيار الأمثل مقارنة بالحرب والتوتر

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- ألقت السيدة آمنة زكري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت، رسالة الرئيس مسعود بارزاني، وذلك خلال "المؤتمر الدولي للسلام والمجتمع الديمقراطي" المنعقد في مدينة إسطنبول. وتناولت الرسالة موقف الرئيس بارزاني من عملية السلام الجديدة في تركيا وشمال كوردستان.

وأكد الرئيس بارزاني في رسالته على أن "الحوار والتفاهم يظلان دائماً الخيار الأمثل مقارنة بالحرب والتوتر، وأن الإنسانية هي الفائز الأكبر في ظل الحوار والسلام". كما أشار إلى أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة للغاية، مما يستدعي من جميع الأطراف استخلاص العبر من أخطاء الماضي.

وأعرب الرئيس بارزاني عن دعمه الكامل لعملية السلام في تركيا، قائلاً: "أثمن من صميم قلبي جهود الحكومة التركية، والسيد أردوغان، والسيد أوجلان، على إتاحتهم الفرصة لإطلاق عملية السلام والمفاوضات".

وفي ختام رسالته، جدد الرئيس بارزاني تأكيده على دعم أي مسعى يصب في خدمة عملية السلام، ويعزز أواصر الأخوة والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة.

وشارك وفدٌ نسائي رفيع المستوى من إقليم كوردستان في قمةٍ دولية حول الحوكمة المحلية في مدينة اسطنبول التركية.

وقالت عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، أمينة زكري، في منشور لهاعلى الفيسبوك، إن مؤتمر "القيادة الدولية للنساء في الحوكمة المحلية" انطلق في إسطنبول يوم الجمعة 5 كانون الثاني 2025، بحضور رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، وبمشاركة بيان سامي، مستشارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

المؤتمر الذي تنظمه مديرية شؤون النساء في مركز حزب العدالة والتنمية، يُعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 كانون الثاني 2025، ويهدف إلى تعزيز دور القيادات النسائية في مواقع الحكم والإدارة على المستوى المحلي.

وأشارت زكري إلى أن الملتقى يجمع قيادات نسائية بارزة من داخل تركيا وخارجها، من وزيرات ورئيسات بلديات وأكاديميات ومسؤولات حكوميات محليات، لمناقشة جملة من القضايا المحورية، تشمل: سياسات المرأة والأسرة، تغيّر المناخ والبيئة، إدارة مخاطر الكوارث والمدن المقاومة، الهجرة، الاندماج والتماسك الاجتماعي، المدن الذكية، والتحول الرقمي.