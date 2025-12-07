العراق يشهد أمطاراً غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق، اليوم الأحد، أن الطقس سيكون غائماً يوم غدٍ الاثنين، مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تزداد غزارتها في المنطقة الشمالية والاقسام الشرقية من المنطقة الوسطى تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض في جميع مناطق البلاد، والرؤية الافقية (6-8) كم وفي المطر الغزير (2-4) كم".

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الإثنين في جميع محافظات العراق، كالتالي: كركوك 16، أربيل 17، دهوك والسليمانية وصلاح الدين وديالى 18، نينوى و الأنبار 19، بغداد وواسط 21، الديوانية 23، النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل وميسان 24، ذي قار والمثنى والبصرة 26".

أما يوم الثلاثاء، فبحسب البيان "سيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية على فترات تزداد غزارتها في الأقسام الشرقية من البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض في جميع مناطق العراق، الرؤية الافقية (6-8) كم وفي المطر (2-4) كم واحياناً إلى أقل من(1) كم".

بينما يكون طقس يوم الأربعاء "غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية على فترات تزداد غزارتها في الأقسام الشرقية من البلاد ويتحسن الطقس في الأقسام الغربية من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الافقية (6-8) كم وفي المطر (2-4) كم".

الأجواء ذاتها ستخيّم على البلاد يوم الخميس المقبل، مع تساقط زخات مطر متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم.