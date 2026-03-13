العراق يمدد إغلاق مجاله الجوي لـ 72 ساعة إضافية وسط توترات إقليمية متصاعدة

منذ 12 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الجمعة 13 آذار 2026، عن تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران بالكامل، في إجراء احترازي يعكس القلق المستمر من تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

ووفقاً للبيان الرسمي، فقد تقرر تمديد الإغلاق ليشمل جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء لمدة 72 ساعة إضافية. ويبدأ سريان هذا القرار من الساعة 12:00 ظهراً من اليوم الجمعة، ويستمر حتى الساعة 12:00 ظهراً من يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت السلطة أن هذا القرار جاء استناداً إلى "التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية"، مشددة على أنه إجراء احترازي مؤقت يهدف إلى ضمان سلامة الملاحة الجوية والمسافرين. وأكدت السلطة أن الوضع يخضع لتقييم مستمر وسيتم إشعار الشركات والجهات المعنية بأي تحديثات فور استجدادها.

يأتي هذا التمديد في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً كبيراً وتوترات متزايدة بين القوى الإقليمية، مما دفع العراق إلى اتخاذ سلسلة من إجراءات الحماية الجوية منذ مطلع شهر آذار الجاري لتجنب تداعيات أي صراع مسلح في سمائه.

ويتزامن القرار مع تقارير أمنية تتحدث عن استمرار الهجمات بالمسيرات والصواريخ في عدة مناطق، كان آخرها استهداف قاعدة عسكرية في "مخمور" فجر اليوم، مما يعزز من حالة الاستنفار الأمني في البلاد.