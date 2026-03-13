إقليم كوردستان يتعرض لـ 50 هجوماً بالمسيرات والصواريخ.. وانتقادات حادة لصمت بغداد

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- كشف عزيز أحمد، نائب مدير مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، عن تعرض الإقليم لسلسلة هجمات عنيفة ومكثفة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات نُفذت عبر طائرات مسيرة وصواريخ واستهدفت مواقع مدنية وعسكرية في مناطق متفرقة من الإقليم.

وقال أحمد، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن الإقليم استُهدف بنحو 50 طائرة مسيرة وصاروخاً، مؤكداً أن العديد من هذه الهجمات تقف وراءها ميليشيات عراقية رسمية، تتلقى تمويلها وتسليحها من الحكومة العراقية الاتحادية.

ووجه المسؤول الكوردي انتقادات حادة للحكومة في بغداد، واصفاً موقفها بـ "الصمت المطبق" تجاه هذه الانتهاكات. وأضاف: "لم نشهد أي إدانة رسمية، كما لم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي لإبعاد المجرمين المتمركزين في الموصل وكركوك والذين يواصلون استهدافنا بشكل مباشر".

واختتم أحمد تصريحه بالتأكيد على الموقف السياسي للإقليم، مشدداً على أن "حكومة إقليم كوردستان ليست طرفاً في هذه الحرب، وقد أعلنت حيادها رسمياً وعلناً أمام المجتمع الدولي"، في إشارة إلى رفض الإقليم أن يكون ساحة لتصفية الحسابات أو الانجرار إلى الصراعات الإقليمية.