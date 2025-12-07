بمشاركة 110 أفلام وشعار "الجفاف".. دهوك تضع اللمسات الأخيرة لانطلاق مهرجانها السينمائي الدولي الثاني عشر

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تجري الاستعدادات على قدم وساق لإطلاق النسخة الثانية عشرة من مهرجان دهوك السينمائي الدولي، حيث تواصل اللجان المختصة عملها لاستقبال هذا الحدث الفني والثقافي البارز.

أوضح الفنان عادل عبد الرحمن، عضو لجنة اختيار الأفلام، أن اللجنة واصلت عملها الدؤوب لمشاهدة وتقييم الأفلام المتقدمة.

وقال عبد الرحمن في تصريح لكوردستان24: "بعد أن شاهد فريقنا أكثر من 800 فيلم، تم اختيار 110 أفلام فقط للمشاركة في هذه النسخة من المهرجان، بواقع 45 فيلماً كوردياً و65 فيلماً أجنبياً".

وفي تفصيله للأفلام الكوردية المشاركة، أشار عبد الرحمن إلى أن "الأفلام الـ 45 تتوزع بين أفلام روائية طويلة، وأفلام قصيرة، وأفلام وثائقية، ستدخل جميعها في المسابقة الرسمية بالإضافة إلى عروض خارج المسابقة".

وأكد أن معايير القبول ركزت بشكل أساسي على "أن تكون اللغة الكوردية حاضرة، أو أن تكون مواقع التصوير داخل كوردستان، أو أن يكون المخرج كوردياً، وحتى القصص التي تتناول الشأن الكوردي في المهجر تم قبولها".

تم تحديد "الجفاف وتغير المناخ" كشعار وموضوع رئيسي للمهرجان هذا العام، نظراً لأهمية هذه القضية عالمياً ومحلياً.

كما تم اختيار إسبانيا لتكون "الدولة الضيف" في هذه الدورة، حيث ستشارك بـ 13 فيلماً إسبانياً. وقد تم تشكيل خمس لجان تحكيم لتقييم الأعمال وتوزيع جوائز المهرجان.

من جانبه، صرح حسن عارف، المسؤول الإعلامي للمهرجان، قائلاً: "لدينا 65 فيلماً أجنبياً من 37 دولة مختلفة. ما زلنا في طور المباحثات لاستضافة نجوم سينما، سواء من العالم العربي أو تركيا أو إيران، لكن القائمة النهائية للضيوف لم تحسم بعد".

وأضاف عارف حول شعار المهرجان: "لقد اخترنا الجفاف كموضوع رئيسي لأنها قضية ملحة يتم تداولها عالمياً، كما أنها ظاهرة تؤثر علينا بشكل مباشر، وحكومة إقليم كردستان تولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف".

من المقرر ان ينطلق المهرجان رسمياً في التاسع من الشهر الجاري (ديسمبر) ويستمر لمدة ثمانية أيام.

وقد تم تخصيص ثلاثة مواقع في مركز مدينة دهوك لعرض الأفلام، بالإضافة إلى تنظيم ندوات حوارية تناقش واقع السينما والقضايا الساخنة المطروحة عالمياً.

ويشارك في تنظيم هذا الحدث أكثر من 100 شاب وشابة من المتطوعين في محافظة دهوك، حيث يسعى المهرجان لجمع عشرات السينمائيين والفنانين العالميين، بهدف تطوير القطاع السينمائي والتعريف بمدينة دهوك على المستوى الدولي.

تقرير: بيوار حلمي – كوردستان 24 – دهوك