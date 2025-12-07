وزير الخارجية العراقي يعلّق على قضية تصنيف حزب الله والحوثيين ضمن قوائم الإرهاب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن تصنيف حزب الله والحوثيين ضمن قوائم الإرهاب "حدث بالخطأ وهناك لجنة تحقيق شكلت بشأنها".

وقال حسين في لقاءٍ على التلفزيون العربي، إن "الفصائل المسلحة في العراق مسألة داخلية وهناك نقاش داخلي بشأنها".

مشيراً إلى مطالبة المسؤولين الأميركيين بــ "إجراء تغييرات بشأن قضية تحذير السفر إلى العراق".

وأضاف: أكدنا للجانب الأميركي أن النظام السياسي في العراق قائم على المصالح الوطنية، وطالبنا المسؤولين الأميركيين بإجراء تغييرات بشأن قضية تحذير السفر إلى العراق.

ولفت وزير الخارجية إلى أن "ملف السلاح في العراق يجب أن يكون بيد الدولة في النهاية".

مشدداً على "وجوب عدم إعادة أخطاء التجربة العراقية في سوريا، كما نحتاج إلى عملية سياسية شاملة في سوريا لتحقيق الاستقرار".