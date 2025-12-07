إيران تعلن أن 50 من رعاياها سيعودون من الولايات المتحدة بسبب قيود الهجرة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إيران الأحد أن نحو خمسين من رعاياها سيعودون من الولايات المتحدة، بعدما قررت واشنطن إعادة التحقق من تصاريح الإقامة الممنوحة لرعايا 19 دولة "تعتبر مثيرة للقلق"، بينها إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي "في الأيام المقبلة، سيعود ما بين 50 و55 مواطنا إيرانيا إلى البلاد".

من جانبها، أفادت قناة "سي إن إن" الأميركية بأنّ من المنتظر وصول هذه المجموعة إلى إيران في وقت لاحق الاحد، بعد توقف في الكويت.

وأشار بقائي خلال مؤتمر صحافي أسبوعي في طهران إلى أن "هذه ثاني مجموعة تتم إعادتها إلى إيران في الأشهر الأخيرة".

وفي أيلول/سبتمبر، أُجبر 120 إيرانيا على مغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى بلدهم، وفق ما نقلته فرانس برس.

يأتي الإعلان الأحد بعد قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء تعليق جميع طلبات الهجرة من 19 دولة ذات مخاطر عالية، بعد أيام قليلة من عملية إطلاق نار في واشنطن نفذها مواطن أفغاني.

وإيران واحدة من الدول الـ19 المشمولة بالقرار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الأحد، "في ما يتعلق بالإيرانيين، يبدو من الواضح بالنسبة إلينا أنّ هذه الضغوط مدفوعة باعتبارات سياسية".

ومنذ العام 1980، انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة، إبان عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية في طهران خلال الثورة الإسلامية التي أطاحت حكم الشاه حليف واشنطن.

وفي حزيران/يونيو، أصدر ترامب قرارا بمنع دخول رعايا 12 دولة من بينها إيران إلى الولايات المتحدة.

ورفض بقائي الأحد "ادعاءات السلطات الأميركية بأنّ هؤلاء الأفراد (الذين يتم ترحيلهم) انتهكوا قوانين الهجرة".

وفي أيلول/سبتمبر، نقلت وكالة تسنيم عن مسؤول الشؤون القنصلية في الوزارة، تأكيده أنّ "خدمات الهجرة الأميركية قررت طرد حوالى 400 إيراني موجودين حاليا في الولايات المتحدة، معظمهم دخلوا بشكل غير قانوني".

وفي بداية العام، قامت الولايات المتحدة بترحيل لاجئين إيرانيين، من بينهم العديد من المسيحيين، إلى كوستاريكا وبنما.