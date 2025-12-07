فؤاد حسين يبحث مع هاكان فيدان تعزيز التعاون الثنائي وتطورات المنطقة على هامش منتدى الدوحة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- التقى نائبُ رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزير الخارجيّة، فؤاد حسين، اليوم الأحد 7 كانون الأول 2025، وزيرَ الخارجيّة التركي هاكان فيدان، وذلك على هامش مشاركة الطرفين في أعمال منتدى الدوحة بنسخته الثالثة والعشرين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم مصالح الشعبين ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. كما شددا على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين في الملفات المشتركة.

وتناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيّما الأوضاع في سوريا، حيث أكد الجانبان ضرورة دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتشجيع المشاريع التنموية والاستثمارية بما يخفف من معاناة السوريين.

كما ناقش الطرفان ملف إيران، وضرورة العمل على خفض التوترات في المنطقة، والدفع نحو حلول سياسية تستند إلى الحوار والتفاهم وتصبّ في خدمة الأمن الإقليمي.

وخلال اللقاء، قدّم الوزير فؤاد حسين عرضاً مستفيضاً للتطورات السياسية في العراق، مشيراً إلى نجاح العملية الانتخابية، والحوارات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، وما تمثله هذه الخطوات من تعزيز للديمقراطية وتكريس للاستقرار الداخلي.

وفي ختام الاجتماع، أكد الطرفان حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والبناء على الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع البلدين.