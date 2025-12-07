الهيئة القضائية تستبعد المرشح الفائز نجم الجبوري من انتخابات نينوى

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر رسمي، اليوم الأحد، بأن الهيئة القضائية للانتخابات أصدرت قراراً يقضي باستبعاد المرشح الفائز عن محافظة نينوى نجم الجبوري من السباق الانتخابي.

وقال المصدر إن "الهيئة القضائية قررت استبعاد الجبوري من الانتخابات"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة طويلة من الطعون القانونية المتعلقة بترشح الجبوري، إذ كانت الهيئة القضائية قد قبلت في آب/أغسطس الماضي الطعن المقدم من الجبوري ضد قرار استبعاده، والذي استند آنذاك إلى اتهامه بشغل مناصب عسكرية عليا في حزب البعث المحظور.

وجاء قبول الطعن حينها بموجب حكم صادر بتاريخ 25 آب/أغسطس، موقّع من رئيس الهيئة القضائية للانتخابات القاضي حسن فؤاد ونائبيه، حيث تقرر نقض قرار الاستبعاد وإشعار مجلس المفوضين بذلك.

وتعود جذور القضية إلى أيلول/سبتمبر 2023، عندما قررت هيئة المساءلة والعدالة استبعاد 125 مرشحاً من انتخابات مجالس المحافظات، بينهم نجم الجبوري، بسبب شمولهم بقانون اجتثاث البعث.

وفي الشهر الذي تلاه، ردّت محكمة التمييز الاتحادية اعتراض الجبوري على قرار شموله بإجراءات المساءلة، مؤكدةً صحة ما ورد من هيئة المساءلة والعدالة.

وبقرار الهيئة القضائية الجديد الصادر اليوم، يعود ملف الجبوري إلى الواجهة مجدداً، وسط غياب تفاصيل رسمية حول أسباب الاستبعاد في هذه المرحلة بعد فوزه بالمقعد الانتخابي.