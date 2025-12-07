إعلان نتائج القبول المتبادل بين جامعات إقليم كوردستان ووسط وجنوب العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، نتائج القبول المتبادل بين جامعات الإقليم وجامعات وسط وجنوب العراق، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر وزارة التعليم العالي الاتحادية في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان أنها أبلغت خريجي الصف الثاني عشر في إقليم كوردستان، الذين قدّموا طلباتهم للدراسة في جامعات وسط وجنوب العراق، بإمكانية الاطلاع على نتائج قبولهم اعتباراً من اليوم.

وبحسب البيان، أسفر التنسيق بين وزارتي التعليم العالي في الإقليم والحكومة الاتحادية عن قبول 105 طلاب من أصل 127 من خريجي كوردستان في جامعات وسط وجنوب العراق.

وفي المقابل، تم قبول 623 طالباً من أصل 657 من طلبة وسط وجنوب العراق في جامعات إقليم كوردستان.

ودعت الوزارة جميع الطلبة الذين ظهرت أسماؤهم ضمن قوائم القبول إلى مراجعة الكليات والأقسام المعنية لاستكمال إجراءات التسجيل.

وكانت وزارة التعليم العالي في كوردستان قد فتحت، في 20 تشرين الثاني 2025، باب التقديم المتبادل لطلبة الصف الثاني عشر بين جامعـات الإقليم وجامعات وسط وجنوب العراق، حيث تم تخصيص 400 مقعد دراسي لطلبة الإقليم في الجامعات والمعاهد الاتحادية، مقابل 400 مقعد لطلبة وسط وجنوب العراق في جامعات ومعاهد إقليم كوردستان.