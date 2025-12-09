النفط يقلص خسائره وسط تركيز على محادثات السلام وقرار الفائدة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها 2% الجلسة السابقة، وسط مراقبة المتعاملين في السوق عن كثب محادثات السلام لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا، والقرار الوشيك بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

العقود الآجلة لخام برنت تداولت عند 62.47 دولار للبرميل، فيما بلغ سعر خام تكساس 58.84 دولار، وانخفض كلا العقدين بأكثر من دولار أمس الاثنين بعد أن استأنف العراق الإنتاج في القرنة أحد أكبر حقول النفط في العالم.

ستطلع أوكرانيا أمريكا على خطة سلام معدلة بعد محادثات جمعت رئيسها بقادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

كبير محللي السوق في (KCM) تيم ووترر قال "النفط مستمر في نطاق تداول ضيق إلى أن تتضح لنا الصورة بشكل أفضل عن مسار محادثات السلام"، مضيفا "إذا انهارت المحادثات، نتوقع ارتفاع أسعار النفط، أو إذا تسنى إحراز تقدم وكان هناك احتمال لاستئناف إمدادات روسيا إلى سوق الطاقة العالمية، فيتوقع أن تنخفض الأسعار".

ذكرت مصادر مطلعة أن مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي يجريان محادثات لاستبدال سقف سعر صادرات النفط الروسية بحظر كامل للخدمات البحرية، في محاولة لخفض إيرادات النفط الروسية.

تترقب السوق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره غدا الأربعاء، إذ تقدر الأسواق احتمالا نسبته 87% لخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.

المصدر.. رويترز