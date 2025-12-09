قوباد طالباني: الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يستأنفان اجتماعاتهما الأسبوع المقبل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يعقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماعاً الأسبوع المقبل، لبحث ملف تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان.

وصرح عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، قوباد طالباني، في حديث صحفي، بأنه كان من المقرر عقد اجتماع اليوم الثلاثاء (9 كانون الأول 2025) بين الوفدين المفاوضين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، إلا أن الاجتماع قد تأجل.

وأكد طالباني أن جولات المباحثات بين الحزبين بشأن تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة ستُستأنف الأسبوع المقبل.

ووفقاً لمعلومات "كوردستان 24"، فإن الاجتماع المرتقب سيُعقد في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني بمدينة أربيل، حيث سيترأس وفد الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري، بينما يترأس قوباد طالباني وفد الاتحاد الوطني.

الجدير بالذكر أن الجانبين عقدا سابقاً عدة اجتماعات رفيعة المستوى لمناقشة تشكيل الحكومة، وتوصلا إلى تفاهمات حول غالبية الملفات، فيما تنحصر المباحثات المتبقية في آلية توزيع المناصب.