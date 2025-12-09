سيول جمجمال تودي بحياة شخصين وتخلف جرحى وأضراراً مادية

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية صحة جمجمال، اليوم الثلاثاء، عن مصرع شخصين وإصابة آخرين وتدهور حالتهم الصحية جراء السيول التي اجتاحت المنطقة.

وصرح شريف رحيم، نائب مدير عام صحة جمجمال، اليوم الثلاثاء (9 كانون الأول 2025)، لموقع "كوردستان 24"، بأن شخصين لقيا حتفهما في ناحية "شورش" التابعة لقضاء جمجمال نتيجة الفيضانات.

وأوضح رحيم تفاصيل الحادثة قائلاً: "توفي رجل مسن (من مواليد 1953) إثر انهيار جدار عليه بسبب غزارة الأمطار، كما توفيت شابة (من مواليد 2003) غرقاً جراء السيول".

وأشار المسؤول الصحي إلى أن شخصين آخرين تدهورت حالتهما الصحية بسبب الحادثة، وتم نقلهما إلى مستشفى طوارئ جمجمال لتلقي العلاج، مؤكداً أن كافة الفرق الطبية في حالة استنفار وتأهب تام.

من جانبه، أفاد قائمقام القضاء بأن الحصيلة الأولية تشير إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح جراء السيول.

يُذكر أن موجة من الأمطار الغزيرة قد اجتاحت مناطق متفرقة من إقليم كوردستان، مما أدى إلى تشكل السيول في عدة مناطق. وقد تسببت هذه السيول في قطع الطريق الرابط بين السليمانية وجمجمال، كما داهمت المياه عدداً من المنازل مسببة أضراراً مادية، وجرفت عدداً من السيارات، وسط مناشدات من المواطنين لفرق الإغاثة بالتدخل العاجل.