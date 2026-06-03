زراعة دهوك: إنتاج القمح لهذا العام قياسي وحصة الاستلام المخصصة من بغداد ضئيلة جداً

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المدير العام لزراعة دهوك أن مستوى إنتاج محصول القمح في حدود المحافظة قياسي وسيتجاوز 600 ألف طن هذا العام، مبيناً أن الفلاحين سيتكبدون خسائر فادحة بسبب قلة الحصة المحددة للاستلام من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.

واليوم الأربعاء 3 حزيران/يونيو 2026، صرح المدير العام لزراعة دهوك، أحمد جميل، لـالموقع الرسمي لـ "كوردستان 24" بأن عملية استلام قمح الفلاحين في الصوامع ستبدأ خلال الأيام الخمسة إلى الستة المقبلة.

وأوضح جميل أن قرار فتح السايلوات (الصوامع) يقع ضمن صلاحيات وزارة التجارة الاتحادية في بغداد، ويُتوقع البدء باستلام المحصول يوم الأحد المقبل، المصادف 6 حزيران، أو قبل ذلك، نظراً لأن عملية الحصاد قد بدأت تدريجياً في بعض المناطق.

وبخصوص مستوى الإنتاج، أشار مدير زراعة دهوك إلى أن محصول هذا العام أفضل بكثير مقارنة بالعام الماضي؛ حيث أنتج الدونم الواحد أكثر من طن من القمح، متوقعاً أن يتجاوز إجمالي إنتاج القمح في محافظة دهوك حاجز الـ 600 ألف طن.

وبشأن حصة المحافظة المحددة لاستلام القمح، أوضح أحمد جميل أن الكمية المحددة داخل الخطة الزراعية لمحافظة دهوك وإدارة زاخو المستقلة تبلغ 84 ألف طن فقط، بينما تبلغ حصتها خارج الخطة قرابة 31 ألف طن، مؤكداً أن هذه الحصص ضئيلة جداً وتظهر فارقاً كبيراً ولا تتناسب مطلقاً مع حجم الوفير للمحصول هذا العام.

وحذر المدير العام للزراعة من تضرر الفلاحين وتكبدهم خسائر مادية، لافتاً إلى أن سعر استلام طن القمح داخل الخطة يبلغ 800 ألف دينار، بينما يُشترى القمح خارج الخطة بمبلغ 500 ألف دينار فقط للطن. وأكد أنه في حال استمرار الوضع على هذا النحو، فستحدث أزمة كبيرة نتيجة بقاء كميات هائلة من قمح المزارعين دون تسويق، وسيكون الفلاحون هم المتضرر الأكبر.

يُذكر أن وزارة التجارة العراقية قد قررت استلام 292 ألف طن من القمح داخل الخطة، و108 آلاف طن خارج الخطة من فلاحي إقليم كوردستان؛ في وقت تتوقع فيه وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان أن يتجاوز إنتاج القمح لهذا العام حاجز المليون ونصف المليون طن.